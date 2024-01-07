إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبى موحد لمنع النزاعات فى القارة العجوز

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دعا وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى الاتحاد الأوروبى لتشكيل جيش أوروبى موحد، توكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات فى أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال تايانى فى حديث لصحيفة "La Stampa" أن الأولوية بالنسبة لحزب "فورزا إيطاليا"، الذى يقوده تايانى هى التعاون الأوروبى الأوثق فى مجال الدفاع.

وأوضح: "إذا أردنا أن نكون حاملى السلام فى العالم كله فنحتاج إلى جيش أوروبى، إنه شرط أساسى لممارسة السياسة الخارجية الأوروبية الفعالة.

وفى العالم الذى يوجد فيه اللاعبون الأقوياء مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ووالأزمات الممتدة من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال ما هو موجود بالفعل، وهو الاتحاد الأوروبي. ولذلك يجب أن يكون الدفاع والجيش المشترك حقيقة ملموسة. ولا يمكن تأجيلها".

وشدد على أن تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبى جاهزا لـ "الحفاظ على السلام والمتابعة والردع" وكذلك "توحيد الجهود بشكل سريع وواضح" وإنفاق "الأموال بشكل أفضل ومعا".

وأعلن رئيس القيادة المشتركة للشؤون اللوجستية لحلف الناتو ألكسندر زولفرانك فى حديث لوسائل إعلام عن رغبتته فى إنشاء "شينجن العسكرى"، مما سيسمح لقوات بلدان الحلف التنقل بحرية فى حين تواجه قوات الناتو فى الوقت الراهن عقبات فى شكل التشريعات الوطنية بشأن نقل الأفراد والذخيرة.