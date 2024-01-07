إقبال الزائرين على منطقة قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد محيط منطقة قلعة قايتياي الأثرية بمنطقة بحري في محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا من رحلات اليوم الواحد من المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بطقس عروس البحر المعتدل، والتنزه عبر القوارب التي تحيط بالمنطقة الأثرية .

تعتبر قلعة قايتباي الأثرية، من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهي مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية الرحلات الوافدة على المحافظة ، فهي أكبر أثر إسلامى بالمحافظة.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة بمقومات السياحة وترفيهية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسي.

وأيضا التمتع بجولة بحرية بالقوارب الصغيرة بجوار مبنى قلعة قايتباى، أو ممارسة هواية صيد السمك، أو التنزه فى جولة باليخوت المجاور لمبنى القلعة، أما أهم ما يميز المنطقة الأثرية هو وجود المتاحف البحرية في الساحة الخارجية للقلعة، حيث متحف الأحياء المائية، والذى يضم مجموعة نادرة من الأسماك والأحياء المائية، وهو المتحف الوحيد الذى يضم كائنات بحرية حية فى محافظة الإسكندرية.



التنزه بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية



بوابة دخول قلعة قايتباي بالإسكندرية



توافد الرحلات السياحية علي قلعة قايتباي بالإسكندرية