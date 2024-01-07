الرئيسية أخبار عاجلة إعلام فلسطيني: اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال في خان يونس الأحد، 07 يناير 2024 12:53 ص الحرب فى خان يونس كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال في خان يونس. كما افادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر وجنوب الخليل. غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية اخبار قطاع غزة قطاع غزه غزة الان فلسطين الاحتلال إسرائيل اخبار إسرائيل حرب غزة العدوان على غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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