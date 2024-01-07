إعلام فلسطيني: اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال في خان يونس

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال في خان يونس.

كما افادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر وجنوب الخليل.