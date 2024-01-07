إصابة ربة منزل وبناتها الثلاثة باختناق بسبب موقد التدفئة فى الشرقية

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق إثر التدفئة من "الشلية" وغلق النوافذ داخل المنزل نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول " هناء ح ال " 48 عاما ربة منزل وأبنائها كل من " آلاء أ ر" 20 عاما و" أية" 15 عاما و"مريم " 12 عاما إثر إصابتهم اختناق داخل منزلهم نطاق قرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين حدوث إصابتهم باختناق أثناء التدفئة " الشلية" داخل المنزل وغلق النوافذ.
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