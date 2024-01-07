إصابة ربة منزل وبناتها الثلاثة باختناق بسبب موقد التدفئة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق إثر التدفئة من "الشلية" وغلق النوافذ داخل المنزل نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى وتقديم الإسعافات الأولية لهم.