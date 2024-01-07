أهمها انتظام تناول الدواء.. وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لمرضى الربو

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بعض النصائح ل مرضى الربو خلال فصل الشتاء، والتى تضمنت عدة وصايا هامة يأتي على رأسها ضرورة الانتظام في تناول الدواء.

نصائح وزارة الصحة لمرضى الربو..

١ - التزم بتناول دواء الربو الخاص بك كما هو موصوف لك؛ لتقليل فرص حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة؛ حيث يعمل الدواء على معالجة التهابات مجرى الهواء، ويجب تناوله يوميًا. ​

٢- احمل جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الموصوف لك في كل مكان في جميع الأوقات.​

٣- يجب أن تتناول دواء جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الخاص بك قبل ١٠-١٥ دقيقة من التعرض للهواء البارد.​

٤- إذا وصف الطبي لك دواء وقائي؛ فالتزم باستخدامه - حتى لو كنت تشعر أنك بحالة جيدة.​

٥- احم نفسك من الالتهابات الفيروسية؛ لأن الشتاء هو موسم البرد والإنفلونزا، والذي يمكن أن يكون بمثابة مسببات الربو وتفاقم الأعراض، أحصل على التطعيم السنوي الموصى به ضد الإنفلونزا، والتطعيم ضد مرض المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي). ​

٦- اسأل الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك؛ حيث يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق على عمل الأدوية بشكل صحيح.​