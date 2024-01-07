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أسعار الذهب فى مصر تسجل 3310 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الأحد، 07 يناير 2024 10:47 ص
أسعار الذهب فى مصر تسجل 3310 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الأحد ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تحركا جديدا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3310 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار ارتفاع الطلب على الذهب بالسوق المصرى.

أسعار الذهب اليوم: 

عيار 24 يسجل 3783 جنيها.

عيار 21 يسجل 3310 جنيهات.
 
عيار 18 يسجل 2837 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2200 جنيه.
 
الجنيه الذهب 26480 جنيها.

مصنعيات جديدة على السبائك 

تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.
 
وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 75 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.
 






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

أسعار السبيكة وزن 25 جرام

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

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الذهب




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