اليوم السابع
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أسباب الإصابة ببثور تحت الابط.. أبرزها الالتهابات والعدوى

الأحد، 07 يناير 2024 03:00 ص
أسباب الإصابة ببثور تحت الابط.. أبرزها الالتهابات والعدوى بثور
كتبت مروة محمود الياس

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تحت الإبطين من المناطق التى يحب العناية بها بشكل جيد، فهى من الأماكن ضعيفة التهوية التى يمكن أن يتسبب هذا الأمر فى إصابتها بالكثير من المشكلات الجلدية، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع skin kraft المعنى بالأمراض الجلدية.
 
فى الكثير من الحالات قد تصبح البثور فى تحت الإبطين نتيجة تراكم البكتيريا بأنواعها على سطح الجلد، فتبدأ رحلة من انسداد المسام وبالتالى تكون البيئة مهيئة للحبوب فى الظهور بشكل كبير، فتظهر بثرة أو أكثر.
 
وتابع التقرير موضحًا أن هذه الحبوب أو البثور تكون مزعجة وقد تصاحبها حالة من التهيج الجلدى، فضلاً عن الشعور بالوخز منها، والحرقة والشعور بالألم فيها خاصة عند الحركة، إلا أن التقرير حذر من الحبوب الغير مؤلمة التى تصيب البعض منا تحت الابط، فتلك النوعية تحتاج الفحص الطبى المتخصص، والعرض على مختص لمعرفة السبب.
 
وتنتج الحبوب المؤلمة تحت الابط نتيجة كثرة الغدد العرقية وكذلك بصيلة الشعر في هذه المنطقة تكون كثيرة وغليظة، وهو ما يزيد فرص ظهور هذه البثور
 
وتابع التقرير موضحًا أن الكثير من الأسباب تكون عامل مسبب لهذه الحبوب تحت الإبط ومن أهمها الإصابة بالتهابات ناتجة عن العدوى، وهى تكون فى الغالب فطرية أو بكتيرية، وكذلك الإصابة بالتهابات الغدد المتكرر فى تلك المنطقة، ولكن يجب الذهاب لمختص لفحص البثور ووصف الدهان الموضوعى المناسب لها.
 
 






التهابات تحت الابط

حبوب تحت الابط

بثور الابط




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