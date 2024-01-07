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أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

الأحد، 07 يناير 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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