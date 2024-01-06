اليوم السابع
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‫ وزير الزراعة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 01:38 م
‫ وزير الزراعة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد  بالخير والبركة وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
 
وقدم "القصير" التهنئة لكل الزملاء الأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، ‏داعيا المولى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادةالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  ‏وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".
 






وزير الزراعة

عيد الميلاد

وزارة الزراعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي




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