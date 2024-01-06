‫ الطب البيطرى بالجيزة يطلق قافلتين لعلاج 2893 رأس ماشية فى الوراق والعياط

كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين بنواحي العياط والوراق، وتم الرش والتجريع وتقديم العلاج ل 2893 رأس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج المواشي في كل قرى مصر ‏‎كذلك تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

و حققت مصر إنجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

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