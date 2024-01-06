اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية فى بورسعيد

السبت، 06 يناير 2024 01:02 م
وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية فى بورسعيد المحافظ والوزير في محكمة بورفؤاد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.
 
وتتكون محكمة بورفؤاد الجديدة من 8 أدوار منهم دورين "بدروم" وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة.
 
كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية غرفة للمحامين، ومكاتب للنيابة وغرفة للأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.
 
 
المحافظ والوزير في محكمة بورفؤاد
المحافظ والوزير في محكمة بورفؤاد

الوزير يتفقد المحكمة الجزئية
الوزير يتفقد المحكمة الجزئية

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

محكمة بورفؤاد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة