اليوم السابع
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وزير العدل يتفقد أرض إنشاء مجمع محاكم جديد فى بورسعيد.. صور

السبت، 06 يناير 2024 11:43 ص
وزير العدل يتفقد أرض إنشاء مجمع محاكم جديد فى بورسعيد.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أرض بشارع الرحاب بحي الضواحي، لإنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد.
 
واطلع وزير العدل، خلال تفقده أرض المشروع، على الرؤية المبدئية للمجمع الجديد الذي سيضم محكمة للأسرة، ومحكمة للطفل، ومحكمة للقضاء الإداري، مشددا على ضرورة البدء في أعمال الإنشاء خلال الأشهر القليلة المقبلة تمهيدا لافتتاحها في أسرع وقت.
 
وتفقد وزير العدل في بداية جولته ببورسعيد محكمة بورسعيد الابتدائية، وعقد لقاء مغلق مع المستشارين، ومن المنتظر أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد منشآت قضائية.
 
الوزير والمحافظ يتفقد أرض المحكمة
الوزير والمحافظ يتفقد أرض المحكمة

تفقد أرض المحكمة الاسره
تفقد أرض المحكمة الاسره

 







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