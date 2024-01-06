وزير التنمية المحلية: المنطقة اللوجستية بدمنهور توفر 25 ألف فرصة عمل للشباب

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على تكثيف الجهود للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة فى مواعيدها المقررة ، مضيفا أن محافظة البحيرة مترامية الأطراف تستحق الكثير من المشروعات التنموية خاصة المراكز التجارية الكبرى والمناطق الترفيهية المختلفة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنطقة اللوجستية بالبحيرة هى طفرة إقتصادية غير مسبوقة بأستثمارات 11مليار جنيه، وتستهدف توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب.

جاء ذلك خلال إفتتاحه المنطقة اللوجستية التجارية بمدينة دمنهور بالبحيرة، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وقام وزير التنمية والتموين بتفقد معارض السلع الغذائية و الأساسية بالمنطقة التجارية بدمنهور .

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من التوكيلات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم ودور عرض سينمائى ،ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء و بنوك وخدمات شاملة .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشددة على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 11 مليار جنيها وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.



