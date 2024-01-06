وزير التموين من البحيرة: مواجهة احتكار السلع هو الأساس لتخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبه وناصر جودة

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة أن الدولة تستهدف تحقيق منافسة شريفة بين المنتجين من أجل تخفيض الاسعار، مضيفا أن اختلاف اسعار المنتجات والسلع الغذائية فى الأسواق هو شئ طبيعى فى ظل المنافسة الحرة وأن هناك تفعيل لخطة مواجهة الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال إفتتاحه المنطقة اللوجستية التجارية بمدينة دمنهور بالبحيرة يرافقه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وقام وزير التنمية والتموين بتفقد معارض السلع الغذائية و الأساسية بالمنطقة التجارية بدمنهور .

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من التوكيلات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم ودور عرض سينمائى ،ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء و بنوك وخدمات شاملة .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشددة على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات 11 مليار جنيهاوستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.