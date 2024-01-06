وزير التموين من البحيرة: تقديم مواعيد افتتاح منافذ السلع المخفضة قبل رمضان

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة توفر الاحتياطى من السلع الغذائية الأساسية لمدة أكثر من 5 أشهر، مضيفا أنه تقرر تقديم مواعيد افتتاح منافذ السلع الغذائية المخفضة قبل شهر رمضان بفترة كافية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

واوضح وزير التموين أن خطة الدولة تستهدف تحقيق منافسة شريفة بين المنتجين من أجل تخفيض الأسعار ومواجهة المحتكرين بكل قوة وحسم.

جاء ذلك خلال افتتاحه المنطقة اللوجستية التجارية بمدينة دمنهور بالبحيرة يرافقه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وقام وزير التنمية والتموين بتفقد معارض السلع الغذائية و الأساسية بالمنطقة التجارية بدمنهور .

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من التوكيلات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم ودور عرض سينمائى ،ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء و بنوك وخدمات شاملة .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشدد على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات 11 مليار جنيها وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.



