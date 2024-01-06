وزيرا قطاع الأعمال والتجارة والصناعة يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد

بعث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللأخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على قداسته بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.

كما بعث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن خالص التهاني القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط المصريين.

راجياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن، وأن تظل مصر عامرة بالأمن والسلام.