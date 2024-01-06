وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صوامع الغلال بالبحيرة لبحث كميات القمح

وتأتى هذه الجولة خلال زيارة الوزراء لمحافظة البحيرة لافتتاح المرحلة الأولى بالمنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور، والتى تبلغ استثماراتها أكثر من 10 مليارات جنيه.

وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة قد أكد توافر الاحتياطى من السلع الغذائية الأساسية لمدة أكثر من 5 أشهر، مضيفا أنه تقرر تقديم مواعيد إفتتاح منافذ السلع الغذائية المخفضة قبل شهر رمضان بفترة كافية، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.



واوضح وزير التموين، أن خطة الدولة تستهدف تحقيق منافسة شريفة بين المنتجين، من أجل تخفيض الأسعار ومواجهة المحتكرين بكل قوة وحسم.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من التوكيلات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها، بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم ودور عرض سينمائى، ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء و بنوك وخدمات شاملة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشددة على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 11 مليار جنيه، وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.