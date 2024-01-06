نمو غير مسبوق وجوائز عالمية واتفاقيات كبرى مع الشركاء الدوليين.. 2023 "عام مليء بالنجاح" لمجموعة السعودية

تقرير خاص

- تدشين 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات حول العالم إطلاق الهوية الجديدة بمساري تأصيل الثقافة السعودية والاعتماد على مبادرات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- الفوز بجائزتي "أفضل حل مبتكر للعمليات الأرضية" و"أفضل مشاركة وتفاعل للموظفين" وحصد لقب "WORLD CLASS" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEXالمشاركة في مبادرة "السعودية الخضراء" لزراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة

"لقد كان عامًا مليئًا بالنجاح".. هكذا يمكن وصف عام 2023 بالنسبة لمجموعة السعودية، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تمكنت المجموعة على مدار العام من تحقيق العديد من النجاحات الكبرى وتوسيع حجم أعمالها بصورة غير مسبوقة وتدشين مجموعة من المبادرات والفعّاليات والأنشطة الرائدة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية والشركاء الدوليين، فضلاً عن الحصول على أكثر من جائزة دولية، بما يؤكد ريادتها واستحقاقها.

خلال العام، دشنت الخطوط السعودية 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات حول العالم لتواصل تنفيذ مستهدفاتها بالسعي لربط العالم بالمملكة خدمةً لقطاعات السياحة والمال والأعمال والحج والعمرة.

وتميّز العام أيضًا، إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة السعودية، التي تمثل عصرًا جديدًا لتقديم خدمات الطيران بمنظومة متكاملة لكافة الشركات التابعة لها، تشمل خدمات الطيران والشحن واللوجستيات والصيانة والتدريب المتقدم على الطيران، ويأتي ذلك في إطار مساعي المجموعة للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".

وحرصًا على دعم كافة الفعاليات الكبرى والمحافل الوطنية داخل المملكة، أعلنت الخطوط السعودية عن رعايتها لموسم الرياض في نسخته الرابعة 2023، كشريك بلاتيني وناقل رسمي للحدث الاستثنائي الذي يعتبر أحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.

وإدراكًا لأهمية دورها المجتمعي والتنموي، أطلقت المجموعة العديد من الفعّاليات الهامة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، حيث نظمت بالتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية؛ حملة للمشاركة في مبادرة "السعودية الخضراء"، والمساهمة من خلالها في زراعة 10 مليار شجرة في مختلف أنحاء المملكة خلال العقود القادمة ضمن مستهدفات هذه المبادرة الوطنية، حيث تسعى المجموعة من خلال هذه المبادرة لنشر مفهوم التنمية المستدامة والتي ستساهم في زيادة الوعي المعرفي عن التطوع وأعمال الاستدامة وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

كما أطلقت الخطوط السعودية مبادرة "فنجال القهوة السعودية" في صالات الفرسان بمطارات المملكة، ويأتي ذلك في إطار الترويج لأنماط هويتها وعصرها الجديد، وبما يعكس الهوية والتراث السعودي الأصيل، وتتضمن المبادرة إنتاج محدود يقدر بـ 1000 فنجال شهرياً بـ 12 تصميماً متنوعاً قيمة الواحد منها 90 ريالاً، حيث بيعت كمقتنيات للهواة عبر صالات الفرسان في مطارات المملكة، وتم التبرع بصافي الإيرادات لدعم الشباب السعودي التزاماً من الخطوط السعودية بمسؤوليتها الاجتماعية.

وشاركت المجموعة في العديد من المعارض والمحافل الدولية الهامة، ومنها معرض سوق السفر العالمي WTM الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر 2023 ويعتبر منصة هامة لبحث سبل تطور السياحة بحضور لفيف من صنّاع القرار والخبراء في هذا المجال، واستعرضت المجموعة خلاله العديد من خدمات ومنتجات ومبادرات عصرها الجديد والذي يستهدف إحداث نقلة استثنائية في منظومة الخدمات لتعزيز تجربة السفر للضيوف، علاوةً على جهودها الرامية لربط العالم بالمملكة دعماً لقطاع السياحة والمال والأعمال والحج والعمرة.

واستضافت الخطوط السعودية الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO في دورتها السادسة والخمسين بمدينة الرياض خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية والعديد من خبراء صناعة الطيران والشركات المصنعة وأخرى مختصة بتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الطيران المدني.

وشاركت المجموعة في مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالعاصمة الرياض، بصفتها الراعي الاستراتيجي وشريك الطيران الرسمي، وجاء ذلك في إطار التزامها بالمساهمة في الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة في مختلف المجالات وتفعيلاً لدورها الساعي لربط العالم بالمملكة.

وكانت 2023 حافلة أيضًا بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها المجموعة مع شركائها، حيث أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية مع شركة سافران الفرنسية المتخصصة في مجال هندسة الطيران، تستهدف الدعم الشامل لطائرات "السعودية" من طراز ايرباص A320neo والبالغ عددها 35 طائرة المدعومة بمحركات توربينيه من طراز CFM International1 LEAP-1A، وبموجب هذه الاتفاقية تضمن توفر المكونات الحيوية لإتمام العمليات وفق أفضل معايير صناعة الطيران.

وأبرمت الخطوط السعودية مذكرة تفاهم مع كل من شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحًا في العالم ـــ وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" وكذلك "daa International"، الشركة المشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي، لتصبح بموجبها أول ناقل جوي يشغل رحلاته من وإلى مطار البحر الأحمر الدولي.

وحازت المجموعة على العديد من الجوائز الدولية في 2023، حيث حصدت جائزتي "أفضل حل مبتكر للعمليات الأرضية" و"أفضل مشاركة وتفاعل للموظفين"، بالإضافة إلى ترشحها على جائزة أكبر تخفيض لانبعاثات الكربون على الرحلات متوسطة المدى، وتم استلام الجوائز خلال فعالية استضافتها شركة طيران دلتا بمدينة اتلانتا في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 22 شركة طيران عالمية دخلت في هذا التحدي.

كما فازت الخطوط السعودية بلقب "شركة طيران عالمية المستوى "WORLD CLASS" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX العالمية، وأعلنت عن فوز جناحها بجائزة أفضل تصميم جناح للسنة الثانية على التوالي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي.

وتقدمت الخطوط السعودية 11 مركزاً في تصنيف "سكاي تراكس" بحصولها على المركز 23 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً لعام 2023، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، وجاء إعلان ذلك خلال معرض باريس الجوي 2023 "لوبورجيه" في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

واستكمالاً لنجاحات هذا العام 2023، أعلنت الخطوط السعودية عن رعايتها لنادي نيوكاسل يونايتد لتصبح شريك الطيران الرسمي للنادي الانجليزي، وتمثل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين خطوة هامة لتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية العالمية لمشجعي نادي نيوكاسل وتقديم فرص استثنائية وتجارب رائعة لهم.

واختتمت الخطوط السعودية حملة برنامج الفرسان "جاك المليون"، في إطار الخدمات والأنشطة التي دأبت "السعودية" على تقديمها لجميع ضيوفها وأعضاء "برنامج الفرسان" على الوجه الأمثل، والتي تهدف الحملة إلى زيادة الولاء لدى الأعضاء تجاه الناقل الوطني وتحقيق مستويات عالمية في تجربة الضيوف وتشجيعهم وتحفيزهم على الانضمام في برنامج الفرسان عن طريق تطبيق "السعودية"، وتم توزيع جوائز بقيمة 10 مليون ميل، جائزتين كبرى بقيمة مليون ميل لكل فائز، و80 جائزة من 100 ألف ميل لكل فائز.