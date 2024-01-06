ندوات تعريفية لطلاب الإعدادية بالشرقية عن مزايا المدارس التكنولوجية

وأشار إلي انه عقب ختام القوافل التعليمية بمدرسة الشهيد محمد رفعت الاعدادية بمدينة ديرب نجم و قاعات مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس،بحضور اكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي وقام مسئولي المكتب الميدانى لمشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعريف الطلاب والطالبات على مميزات هذه المدارس واقسام الدراسة بها واماكن تواجدها وتوزيع بروشورات عن هذه المدارس واماكن تواجدها في المحافظات.

وأكد محمد رمضان وكيل الوزارة للطلاب والطالبات الإعدادية الباحثين عن فرصة تعليمية متميزة جدا، ولفترة محدودة تم فتح باب الالتحاق و التقديم المبكر للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بتخصصات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الصناعات الثقيلة، الروبوتات، التجارة الحديثة، الخدمات المالية وغيرها.

وأضاف قائلا: أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام و الفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

كما بجهود كلا من أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية، سلوي الجلاد وكيلة الإدارة ، أمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، عبد الحافظ رمضان وكيل الادارة لجهودهم المتميزة في إعداد وتنظيم فعاليات المحاضرات والندوات .