اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد الميلاد

السبت، 06 يناير 2024 01:43 م
نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد الميلاد نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس
كتبت - مرام محمد

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زار إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية طموه بمركز أبو النمرس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
كان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه توابعها، والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية، والقمص مرقس ناعومي وكيل المطرانية، والقمص باسيليوس سمير سكرتير المجلس الإكليريكي.
 
ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للأنبا صموئيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي يشهد عليها التاريخ المصري على مختلف العصور.
 
وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته وأن مصر ستظل دائما بلد المحبة والأمان، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.
 
ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس.
 
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نائب محافظ الجيزة

الجيزة

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مطرانية الأقباط الأرثوذكس




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