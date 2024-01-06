نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام يتفقدان لجان الامتحانات.. صور

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سلوى العوادلى عميد كلية الإعلام ، اليوم السبت، لجان وقاعات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية، للوقوف على انتظام الامتحانات والتأكد من سير العملية الامتحانية بهدوء، وشارك فى الجولة الدكتور محمد منصور هيبه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لجامعة القاهرة.

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول تسير فى هدوء ودون رصد أى مشكلات على مستوى كليات الجامعة، مع متابعة دقيقة من قطاع شئون التعليم والطلاب لانتظام الامتحانات والتدخل لحل أى مشكلات قد تطرأ

ولفتت الدكتورة سلوى العوادلى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.