ملامح الجمال تبدأ فى الظهور بمشروع إنشاءات كورنيش النيل الجديد غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اقتربت محافظة الأقصر، من الإنتهاء من المشروع القومى الجديد لإنشاء كورنيش النيل فى البر الغربي بمدينة القرنة، وعمل ممشى أهل مصر لأول مرة فى المحافظة، حيث ظهرت ملامح المشروع الأبرز فى الخروج للنور بعمل البرجولات الخشبية والمناطق الشجرية وأماكن للترفيه والترويح عن المواطنين.

ويتم العمل فى مشروع إنشاء كورنيش القرنة وممشى أهل مصر داخله، على مساحة أرضيات بمسطح 21500 م2، والتى تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، كما يتم إنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء عدد 80 مقعدا معدنيا بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، حيث إن الأعمال تشمل أيضاً مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي 4400 متر مسطح، بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.

ومن جانبه يقول حسام مهران رئيس مدينة القرنة، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

ومن المقرر أن يضم الكورنيش الجديد بالبر الغربى ممشى يضاهى ممشى أهل مصر بطول يصل إلى نحو 900 متر، بالإضافة إلى متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 ألاف متر، وساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف، ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، ليصبح بعد انتهاء العمل فيه تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، ويتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحى عالمى يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفسًا فريدًا لأهالى الأقصر.



العمل فى إنشاءات ممشي أهل مصر بكورنيش الغرب



برجولات خشبية ومقاعد على كورنيش البر الغربى



جانب من الإنشاءت فى كورنيش البر الغربى



جانب من العمل فى كورنيش النيل غرب الأقصر



عمل برجولات خشبية على كورنيش النيل



عمل ميدان مميز بكورنيش البر الغربى



مقاعد مميزة للمواطنين على كورنيش البر الغربى