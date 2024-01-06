اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 11:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

السبت، 06 يناير 2024 10:11 ص
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصين مصرعهما فيما اصيب 5 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري للقادم من منطقة الهرم، اتجاه السلام، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وونقل المصابين إلى المستشفى.
 
وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام و المرج، ووجود ضحايا ومصابين، على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.
 
تبين بالفحص وقوع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري تجاه المرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 






حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

الطريق الدائرى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة