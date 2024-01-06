مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخصين مصرعهما فيما اصيب 5 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري للقادم من منطقة الهرم، اتجاه السلام، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وونقل المصابين إلى المستشفى.

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام و المرج، ووجود ضحايا ومصابين، على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تبين بالفحص وقوع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري تجاه المرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.