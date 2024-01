مسيرات فى عدة مدن فرنسية دعما للشعب الفلسطينى

نظمت عدة مسيرات، اليوم /السبت/، فى باريس وفى مدن فرنسية أخرى، لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار، فى ظل استمرار القصف الإسرائيلى على القطاع منذ ثلاثة أشهر.

ففى العاصمة الفرنسية باريس، انطلقت مسيرة ضمت ما بين 400 إلى 500 متظاهر من ساحة "الباستيل"، بدعوة من منظمات وجمعيات متضامنة مع فلسطين، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التى يتعرض لها السكان وخاصة فى غزة.

🚨PARIS, FRANCE🇫🇷



Demonstration in central Paris; condemning the massacres of the occupation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/rtDrZI1APm