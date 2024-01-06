مسيرات فى عدة مدن فرنسية دعما للشعب الفلسطينى

أ ش أ

نظمت عدة مسيرات، اليوم /السبت/، فى باريس وفى مدن فرنسية أخرى، لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار، فى ظل استمرار القصف الإسرائيلى على القطاع منذ ثلاثة أشهر.

ففى العاصمة الفرنسية باريس، انطلقت مسيرة ضمت ما بين 400 إلى 500 متظاهر من ساحة "الباستيل"، بدعوة من منظمات وجمعيات متضامنة مع فلسطين، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التى يتعرض لها السكان وخاصة فى غزة.

🚨PARIS, FRANCE🇫🇷



Demonstration in central Paris; condemning the massacres of the occupation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/rtDrZI1APm — Palestine Now (@PalestineNW) January 6, 2024

وردد المتظاهرون، هتافات تطالب بوقف فورى لإطلاق النار أثناء سيرهم نحو ساحة "الأمة" فى الدائرة الحادية عشر بباريس.



ورفع المتظاهرون لافتات "من باريس إلى غزة .. نحن معكم"، و"تحيا المقاومة"، و"فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".



ونظمت تجمعات - أيضا - فى عدد من المدن الأخرى، شارك فيها نحو 250 شخصا فى ليل (شمال فرنسا)، و300 إلى 400 فى رين (شمال غرب)، و300 فى ستراسبورج (شرق البلاد).