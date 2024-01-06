اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 11:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسؤول كوري جنوبي: لا يمكن الاعتراف بـ "كوريا الشمالية" كدولة نووية

السبت، 06 يناير 2024 11:17 ص
مسؤول كوري جنوبي: لا يمكن الاعتراف بـ "كوريا الشمالية" كدولة نووية الجيش الكورى الشمالى
أ ش أ

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أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم / السبت / أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي - أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.

 







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