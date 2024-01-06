محافظ قنا: حصر وحوكمة أراضى أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالة

قنا - صابر سعيد

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى، منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد لحصر أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، و سرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز ومُدن المحافظة، ومديرى الأملاك ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية.

وأضاف الداودى، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

ووجه الداودي، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضى الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها.