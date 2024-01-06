محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد



ووجه المحافظ، بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات ومراجعة المعديات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ، لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.



وأشار المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات و منع الإجازات، مشددا على تكثيف المرور على المنشآت الصحية طوال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية .



جانب من الاستعدادات (1)



جانب من الاستعدادات (2)