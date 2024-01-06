محافظ الأقصر يقدم التهنئة لقيادات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد

الأقصر - أحمد مرعى

فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، زار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر شارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة لقيادات الطوائف المسيحية ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.