محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال تطوير سور وممشى الطريق الدائرى.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير سور وممشى الطريق الدائري بالمحافظة، في حضور أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جهة أخري تابع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة أعماله في صيانة المسطحات الخضراء وميادين المحافظة، حيث قام فريق عمل الجهاز بقص وتهذيب الأشجار، وتطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، باتجاه كوبري الشهيد أحمد منسي، كما تم رفع كل المخلفات من الجزيرة بواسطة عمال جهاز التطوير والتجميل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.



افتتاح أعمال تطوير سور وممشى الطريق الدائرى



افتتاح سور وممشى الطريق الدائرى



تطوير سور وممشى الطريق الدائرى