محافظ الإسماعيلية يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

تلا ذلك زيارة الكنيسة الإنجيلية بطريق أم كلثوم بحي أول مدينة الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

واختتم جولته بزيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك "الكنيسة الفرنساوي" بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

وخلال كلمته للتهنئة أكد محافظ الإسماعيلية أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.