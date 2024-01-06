محافظ أسوان يحيل واقعة ضبط ممتلكات عامة تم سرقتها وتخزينها كخردة للنيابة

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمصادرة جميع محتويات المخزن، مع تحويل كميات القمامة التى تم فرزها بالمخزن إلى المحطة البسيطة عقب ضبطها فى حملة المداهمة التى قادها نائب رئيس المدينة محمد حسين.

وشدد اللواء أشرف عطية، على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود ، والتعامل الصارم مع أصحاب مخازن الخردة ، وعمل حملات مستمرة عليها ، وتحرير محاضر لأصحابها ، وإغلاقها بشكل كامل ، مؤكداً أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى القضاء جذرياً على ظاهرة النباشين ، والحفاظ على البيئة من العشوائية فى نشر القمامة بجوار وخارج الصناديق المخصصة بالميادين الرئيسية والشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن حماية حقوق وأرواح المواطنين من التعرض لأى أضرار فى حالة سرقة أغطية غرف ومطابق بالوعات الصرف الصحى .