محافظة البحر الأحمر تنتهى من تفعيل منظومة التحول الرقمى بجميع مدنها.. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن انتهائها من منظومة التحول الرقمى بجميع مدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030، تعرف على أهم المعلومات التى استطاعت المحافظة من خلالها الانتهاء من تفعيل التحول الرقمى فى جميع مدنها.

- انطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بجميع مدن المحافظة، والذى سيُفتتح رسميا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة 22 يناير المقبل.

- التأكد من إنهاء كافة إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة عبر خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية، حيث يمكن تسجيل الطلبات إلكترونيا وإرسالها واستلام الردود في الوقت نفسه.

- يمكن للمواطن السداد دون الحاجة للانتقال إلى الجهات المعنية بنفسه، وأن تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل وإ عداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله

- رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية .

- التعاون بين مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر وجهات المحافظة، العاملين في تسهيل تنفيذ المشروع والتزامهم بالتدريب.

- المنظومة تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بالديوان العام والوحدات المحلية.

- كما تسهم المنظومة في ربط المركز التكنولوجيا بإدارات المحافظة وتوفر للمسؤولين متابعة فعّالة لكافة الأعمال. لافتا ان وزارة المالية تقوم بمراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق المواطنين .

- تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدار 21 يومًا، وتشغيل المنظومة لكافة الإدارات، واستقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات بإشراف كامل ومتابعة دقيقة.