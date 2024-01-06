ما لا تعرفه عن السعال الديكى.. الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج

كتبت أمل علام

كشف موقع Fox News، أن يكون السعال الديكي قد يكون خطيرًا جدًا بالنسبة للأطفال الصغار بحيث لا يمكن تطعيمهم، ولهذا السبب نقوم بتنبيه مقدمي الخدمات الطبية والجمهورعلى حدٍ سواء بأن هذا المرض ينتشر بسرعة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم.

ما هو السعال الديكي؟

السعال الديكي هو عدوى شديدة العدوى تصيب الجهاز التنفسي، ويحصل على اسمه الأكثر شيوعًا "السعال الديكي" نسبة إلى السعال الشديد الذي يصاب به بعض الأشخاص، في حين أن اللقاح يوفر الحماية ضد الأمراض الشديدة للأطفال، فإن الرضع الذين هم أصغر من أن يحصلوا على التطعيم هم الأكثر عرضة للخطر، وفقا لمايو كلينك.

لاحظت Mayo Clinic أن الأعراض تزداد سوءًا بمرور الوقت، وغالبًا ما تؤدي إلى نوبات سعال حادة لا يمكن السيطرة عليها، والتي تنتهي بصوت "ديكي" بعد أن يتنفس المريض بسبب تراكم المخاط في الشعب الهوائية.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

الرضع هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات تهدد حياتهم بسبب السعال الديكي، بما في ذلك انقطاع التنفس، والالتهاب الرئوي، والنوبات، أو في حالات نادرة، الوفاة.

وقالت كاتي دوبينسكي، الصيدلية في نيويورك، إن النساء الحوامل، والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكبار السن هم أيضًا أكثر عرضة للأعراض الشديدة .

ومن بين الحالات الـ 108 التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في لونج آيلاند بنيويورك، فإن "الغالبية العظمى" هي من الأطفال الذين يذهبون إلى المناطق التعليمية المحلية وأولياء أمورهم، إنه تصبح الحالة خطيرة عندما تؤدي إلى نوبات سعال شديدة تسبب صعوبة في التنفس أو قيء أو انقطاع أنماط التنفس الطبيعية عند الرضع."

هناك حوالي 24 مليون حالة من حالات السعال الديكي في جميع أنحاء العالم كل عام، و50000 حالة في الولايات المتحدة، وفقًا للدكتور مارك سيجل، أستاذ الطب السريري في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك والمساهم الطبي في فوكس نيوز.

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علاج السعال الديكى..

العلاج الأساسي للسعال الديكي هو المضادات الحيوية، والتي تكون أكثر فعالية عند تناولها مبكرًا، ويعتبر أزيثروميسين هو العلاج الشائع للأطفال بينما يوصف الدوكسيسيكلين للبالغين.

وأضافت دوبينسكي: " إنه من المهم أيضًا تخفيف الأعراض، خاصة في الحالات الشديدة"، "قد يشمل ذلك دخول المستشفى للرضع أو أولئك الذين يعانون من أعراض حادة لمراقبة المضاعفات وعلاجها."

ما الذي يسبب تفشي المرض؟

حالات السعال الديكي انخفضت خلال الوباء، وهى "تتزايد الآن بشكل أكبر لأن أجهزتنا المناعية تتعرض لفيروسات وبكتيريا لم نشهدها من قبل، كما أنها أبطأ في الاستجابة".

وشدد أحد الخبراء على أنه بسبب الخطورة المحتملة عند الرضع الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فمن المهم طلب الرعاية الطبية في حالة الاشتباه في الإصابة بالسعال الديكي.

وأشارت دوبينسكي، إلى أن تفشي السعال الديكي يحدث عادة عندما تكون هناك مجموعات سكانية لم يتم تطعيمها.

وقالت، إن "السعال الديكي شديد العدوى، كما تتضاءل المناعة من اللقاح أو العدوى السابقة بمرور الوقت، مما قد يساهم أيضًا في تفشي المرض.