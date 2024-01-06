اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

السبت، 06 يناير 2024 01:34 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات)، لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة -  طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).
 
 






غسيل الاموال

عقوبه غسيل الاموال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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