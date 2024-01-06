قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها بمدينة حلايب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ،اليوم السبت، اعمالها بالكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على قري مرسى حميرة، وراس حدربة، جنوب البحر الأحمر، ومن المقرر أن تستمر القوافل العلاجية بمدينة حلايب لمدة يومين اليوم السبت وغدا الأحد، وتنتقل بعد ذلك قرية أبو رماد التابعة ايضا لمدينة حلايب.

وكان "اليوم السابع" حصل على خريطة القوافل العلاجية الشهرية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تضم 7 قوافل طبية، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجاناً.

وكانت انطلقت القوافل خلال يناير الجارى الثلاثاء الماضى من مدينة القصير، وتحديدا من قرية الحمروين شمال القصير واستمرت فيها يومين، وانتقلت الخميس الماضى إلى قريتى مرسى حميرة ورأس حدربة التابعتين لإدارة شلاتين الصحية

وتبدأ اليوم القوافل عملها من مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وتقضى فيها يومى 6 و7 يناير، ثم إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، أيضا تستقر فيها لمدة يومين 8 و9 يناير، ومن أبو رماد إلى مدينة مرسى علم ومركز صحة الأسرة بوسط المدينة، وتستقر فيه أيضا لمدة يومين، ومن مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتنتهى يومى 14 و15 يناير بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.