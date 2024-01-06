قاعات تدريب ومسرح وسينما.. مكتبة مصر العامة بأسوان إضافة علمية ومعرفية.. صور

أسوان- صلاح المسن

أسابيع قليلة ويتم إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وأكبر صرح تنويرى بمحافظة أسوان تواكباً مع رؤية مصر 2030 وخاصة أن مكتبة مصر العامة بأسوان ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة والتشطيبات النهائية ، بتكلفة 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 .

ويجري وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش مكتبة مصر العامة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى

كما يجري تطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية .

كما تم تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

كما تم اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر التي ستتولي العمل بالمكتبة.حيث تم إطلاع فريق العمل علي نموذج مكتبة مصر العامة بالأقصر وذلك من منطلق التعاون المثمر البناء والمستمر من أجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع جنوب الصعيد وفى إطار دور مكتبة مصر العامة بالاقصر لنقل وتبادل الخبرات مع مكتبات مصر العامة

حيث استقبلت مكتبة مصر العامة بالاقصر فريق عمل مكتبة مصر العامة بأسوان كنموذج تعايش ونقل الخبرات والتدريب النظرى والعملى مع إدارات الاعداد والتزويد والاشتراكات ومركز المعلومات والتدريب والحسابات وقاعات الاطلاع للكبار والاطفال والمصريات والانشطة والموارد البشرية ومركز التراث والتسويق والمكتبة المتنقلة والجودة والشئون الادارية والمالية والصيانة والمخازن والامن والنظافة والمسرح الرومانى بطريق الكباش بالمكتبة وقاعات الورش والانشطة والبرامج والفاعليات بالمكتبة.

و يأتى هذا التدريب إستعدادا لافتتاح مكتبة أسوان ،حيث حضر وفد مكتبة اسوان المكون من جميع التخصصات بإجمالى عشرون موظف بقيادة نائب مدير مكتبة أسوان الذين اعربو عن إمتنانهم لفريق عمل مكتبة مصر العامة بالاقصر فى جو من الود

وكان قد تم إجراء إختبارات لإختيار الكوادر البشرية ، مع العمل على تأهيلهم من خلال الدورات التدريبية المتقدمة

حيث ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة إختيار الموظفين الذين سيتم إنتدابهم للعمل بمكتبة مصر العامة فى التخصصات المختلفة وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنظمة التى تم الإعلان عنها فى أغسطس الماضى حيث تقدم لشغل الوظائف المتنوعة بنظام الندب للمكتبة 43 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وأكد اللواء أشرف عطية على أن مكتبة مصر العامة تمثل إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة ، تواكباً مع

موضحاً بأنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة لتأهيل الموظفين الذين سيتم إنتدابهم من الهيئات والمديريات الخدمية ليصبح للمكتبة هيكل كامل ذو كفاءة عالية ، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة، وسط مشاركة من المتطوعين لتؤدى بذلك مكتبة مصر العامة رسالتها التنويرية والثقافية على أكمل وجه .



تجهيزات مكتبة مصر العامة (1)



تجهيزات مكتبة مصر العامة (2)



تجهيزات مكتبة مصر العامة (3)



تجهيزات مكتبة مصر العامة (4)



جانب من تجهيزات مكتبة مصر العامة (1)



جانب من تجهيزات مكتبة مصر العامة (2)



جانب من تجهيزات مكتبة مصر العامة (3)



جانب من تجهيزات مكتبة مصر العامة (4)



جانب من تجهيزات مكتبة مصر العامة (5)



جانب من مكتبة مصر العامة (1)



جانب من مكتبة مصر العامة (2)



جانب من مكتبة مصر العامة (3)



جانب من مكتبة مصر العامة (4)



قاعات مكتبة مصر العامة (1)



قاعات مكتبة مصر العامة (2)



قاعات مكتبة مصر العامة (3)



قاعات مكتبة مصر العامة (4)



قاعات مكتبة مصر العامة (5)



مكتبة مصر العامة (1)



مكتبة مصر العامة (2)