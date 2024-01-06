اليوم السابع
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غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية.. والفصائل ترد بالصوارخ على "المطلة"

السبت، 06 يناير 2024 10:04 ص
غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية.. والفصائل ترد بالصوارخ على "المطلة" قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منطقة بلدة عيتا الشعب الحدودية، لغارات إسرائيلية، كما تم استهداف المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون.

فيما ردت الفصائل في لبنان، اليوم السبت، بقصف مستوطنة " المطلة" في الأراضي المحتلة.

من جانبه أعلنت حزب الله في بيان، اليوم السبت، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب قناة الميادين، ذكر البيان أنّ "حزب الله استهدفت قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، مؤكّدةً إيقاع إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة في القاعدة.

وأوضح الحزب، أنّ قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية "تقع على قمّة جبل الجرمق في شمالي فلسطين ‏المحتلة، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة "ميرون" مركزاً للإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمالي الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: "ميرون" شمالاً، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوباً".‏







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