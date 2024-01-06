عملية أردنية - فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات جوّا للمستشفى الميداني جنوب غزة

أ ش أ

نفذت طائرات من نوع "C130" التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني (الخاص/ 2) في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واشتملت المساعدات التي تم إنزالها - بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية اليوم /السبت/ - على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام (GPS) بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة .

وأن هذه العملية تأتي بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدا من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.