عشان وزنك مايزدش.. نصائح لتثبيت الوزن كلما تقدمت فى العمر

كتبت مروة محمود الياس

كلما تقدمنا في العمر كلما قلت قدرتنا على إنقاص أوزاننا ، هذه حقيقة يمر بها الكثير من الأشخاص، المشكلة تكمن كما يوضحها تقرير نشر في موقع quora في أنه كلما تقدمنا في العمر كلما قلت حصة السعرات الحرارية التي يجب أن تدخل أجسامنا، لذا فعليك معادلة نظامك الغذائي كلما تقدمت في العمر ولاحظت أن وزنك لا ينقص بسهولة أو إنك تكتسب وزنا زائدا بسهولة أيضا.

تابع أن أفضل السبل للسيطرة على زيادة الوزن كلما تقدم بك العمر، هو اتباع نظام غذائي يعتمد على ألا يتخطى ال 200 سعرة حرارية في اليوم، وهذا يأتي من خلال التركيز على تناول الأطعمة الصحية المفيدة لك، كلما تقدمت في العمر والبعد عن الخيارات غير الصحية التي تسبب السمنة والأمراض المختلفة.



وهذه بعض النصائح لاتباع نظام غذائي منخفض السعرات كلما تقدم العمر بنا وواجهنا مشكلة في فقدان الوزن:

الإهتمام بتناول الوجبات الخفيفة الصحية الغنية بالألياف مثل الخس والتفاح وغيرها من الخيارات التي تشعرك بالشبع ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

البروتين الحيواني والنباتي هام جدا في تلك المرحلة لذلك عليك التركيز عليهما دون إسراف حتى لا تتحول الى دهون ويزيد وزنك.

الفول السوداني والجوز واللوز من الخيارات الهامة جدا في تلك المرحلة لدهونها الصحية التي تحتاجها كلما تقدمت في العمر ولسعراتها الحرارية البسيطة، واشباعها للمعدة.

زيادة عدد الوجبات في مقابل تقليل حجمها واختيار خيارات صحية تغذوية بداخلها جيدة مثل الخضروات أو الفاكهة أو الألياف أو البروتين يساعد على عدم تخطيك حد ال 200 سعره حرارية وفي الوقت ذاته تشعر بالشبع وينقص وزنك.

امتنع عن السكر الدقيق المعجنات وكل ما يزيد الوزن ويضر الصحة ويحتوي على سعرات حرارية عالية جدا.

كلما تقدمت في العمر كلما كنت محتاجا أكثر للاوميجا 3 والبروتين وهما ما يتواجدان في الأسماك لذا فركز عليهما أكثر من الدجاج واللحم، كلما تقدمت بالعمر.

لسعرات أقل وفائده أكبر عليك بالاهتمام بمخفوق البروتين المناسب لسنك وعمرك.

يمكنك الاعتماد على الزبادي اليوناني الغني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية.

ادخال الفاكهة التي لا تحتوي على سكريات عالية مثل التفاح والكمثرى والجوافة.

بهذه الحسبه والخيارات البسيطة يمكنك تقليل عدد السعرات الحرارية ونسبتها التي تدخل جسمك يوميا، دون رجيم أو نظام غذائي قاسي يضرك، وبالتالي تستطيع إما تثبيت وزنك أو انقاصه كما تحب دون زيادة مع تقدمك في العمر.