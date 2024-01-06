محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا.

وذكر مراسل القناة أن الميليشيا حاولت التسلل لولاية سنار ليلا.. والمواطنون تصدوا لها وحالوا دون دخولها.