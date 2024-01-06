ضبط 98 ديلر يروجون مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالداخلية ، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط (84) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (98) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (71,200 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (41,500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,810 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (2,830 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

ونجحت الجهود في ضبط (262) قرص مؤثر، وعدد (130) قرص ترامادول، وتنفيذ (28) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط ( 2 فرد خرطوش – طلقات نارية - سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.