اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

السبت، 06 يناير 2024 01:34 م
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة حلوان.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
 
 






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