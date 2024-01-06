شهداء وجرحى في اليوم الـ92 من العدوان الإسرائيلي على غزة

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واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حربه على قطاع غزة، المُستمرة منذ نحو 92 يومًا، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا على الأقل وعشرات الإصابات وسط القطاع منذ فجر اليوم.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة هربا من الاشتباكات والنيران وقصف الاحتلال المكثّف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.