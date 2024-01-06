شجار بين زوجين بلجيكيين بمطار القاهرة يلغى سفرهما لشرم الشيخ قبل التصالح

كتب محمود عبد الغني

نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي بين زوجين بلجيكيين الجنسية بمطار القاهرة الدولي، قبل سفرهما علي احدي الرحلات المتجهة الي شرم الشيخ بمبني الركاب رقم 1، وتم الصلح بينهما بعد الغاء سفرهما وعمل الإسعافات الأولية .

تلقي مركز عمليات مطار القاهرة التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي بلاغاً من قائد احدي الطائرات المتجهة الي شرم الشيخ بسرعة احضار عربة الإسعاف لموقع رقم 26 الخاص بسفر الطائرة لوجود راكبة "ا . ب 30 عاما" مصابة في رأسها بسبب مشاجرة مع زوجها "س . ج 35 عاما" ، انتقلت سيارة الإسعاف والطاقم الطبي وتم عمل الإسعافات اللازمة للراكبة والغاء سفر الزوجين .

وقامت سلطات المطار بتحرير محضر صلح بين الراكبين بعد عدة ساعات، وتم التوقيع على المحضر منهما ونقلهما إلى مبني رقم 3 لحجز إحدي الرحلات المتجهة الي شرم الشيخ لاستكمال رحلتهما بعد الصلح .