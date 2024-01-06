شاهد واستمع لأحمد حجازى صابر الصوت العذب فى تلاوة القرآن الكريم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أحمد حجازي طالب بالصف الثالث الثانوى، حالفه التوفيق، فى أن يكون خاله هو محفظه للقرآن الكريم، فبدأ فى حفظ القرآن الكريم وهو فى عمر ثلاثة أعوام، حتى ختم كتاب الله كاملا وهو فى الصف الثانى الإعدادى.

أحمد حجازي صابر ، طالب فى الصف الثالث الثانوي بمحافظة بنى سويف ، تميز وسط زملائه وأقاربه بصوته العذب فى تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، الأمر الذى يدفعهم إلى تقديمه للامامة أثناء الصلاة .

وقال أحمد حجازى صابر، الطالب بالصف الثالث الثانوي بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف ،انه بدأ حفظ القرآن الكريم وهى فى السنة الثالثة من عمره، مشيرا على أنه حفظ كتاب الله كاملا على يد خاله الشيخ احمد سعيد .

واضاف احمد حجازي أنه نجح فى حفظ القرآن الكريم كاملا وختمه ، وهو فى الصف الثانى الاعدادى ،مشيرا إلى أنه الشيخ احمد كان له دور كبير في حفظه القران الكريم.

وقال الطالب أحمد حجازي أنه يعشق القران الكريم منذ نعومة أظفاره، مشيراً إلى أنه نجح فى ختم القرآن الكريم كاملا، عندما كان فى الصف الثانى الإعدادي ، ظل بعدها يواظب على الذهاب الى كتاب القرية مرتين أسبوعياً لمراجعة أجزاء من القرآن الكريم.

واضاف احمد حجازى أنه شارك فى العديد من المسابقات على مستوى المحافظة وعلى مستوى القرية ، مشيراً إلى أنه فى الصف الثالث الثانوي هذا العام ويسعى أن يلتحق بكلية الألسن.