رئيس جامعة بنها: محو أمية 6700 مواطنا خلال عام 2023

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 6700 مواطنا خلال الدورات التى تم تنظيمها خلال عام 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد "الجيزاوى"، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ودعم خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معظم طلاب الجامعة خصوصا طلاب كليات العلوم الإنسانية تشارك بدور كبير وفعال فى مشروع محو الأمية باعتبارة متطلب أساسى للتخرج.

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الجامعة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة، مضيفا أن الجامعة نجحت فى محو أمية 939 دارسا وفقاً لنتائج دورة أكتوبر 2023، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف "فودة"، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.