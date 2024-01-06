اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة: الانتهاء من تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم بأحدث أجهزة الحاسب

السبت، 06 يناير 2024 10:24 ص
رئيس جامعة القناة: الانتهاء من تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم بأحدث أجهزة الحاسب تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة قناة السويس وهيئة الأمديست الأمريكية والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي لإنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 15 جامعة حكومية، وضمن برنامج منح التعليم العالي في الجامعات الحكومية المصرية.
 
وشهد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الهمم أعمال التأثيث والتجهيز، بأحدث أجهزة الحاسب الألي والوسائط المرئية والسمعية لتسهيل العملية التعليمية لأبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم.
 
و قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور سامح عباس مدير المركز، بزيارة تفقدية لمقر المركز ومتابعة التجهيزات الجديدة به. 
 
وأشاد "عبد النعيم" بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة الأمديست الأمريكية في دعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، والبالغ عددهم خلال العام الجامعي الحالي نحو 324 طالبا وطالبة، موزعين على كليات الجامعة المختلفة.
 
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (1)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (1)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (2)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (2)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (3)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (3)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (4)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (4)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (5)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (5)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (6)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (6)

تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (7)
تجهيز مركز خدمات ذوى الهمم (7)

 







الاسماعيلية

ذوى الهمم

جامعة قناة السويس

جامعة القناة




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