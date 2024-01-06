اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 07:47 م
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دمياط الجديدة تستضيف بطولة الصداقة لذوى الهمم بشاطئ "قادرون"

السبت، 06 يناير 2024 06:45 م
دمياط الجديدة تستضيف بطولة الصداقة لذوى الهمم بشاطئ "قادرون" بطولة الصداقة لذوى الهمم
دمياط معتز الشربيني

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أقيمت بطولة الصداقة لذوى الهمم، بالتنسيق بين الإدارات وجمعية الرياضين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة بشاطئ قادرون.
 
وشملت فعاليات البطولة منافسات ألعاب القوى والكاراتيه والجودو وفقرات ترفيهية وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى فى المسابقات الرياضية بحضور مميز من ممثلى جهاز المدينة واعضاء مجلس الشيوخ ونقيب المهندسين وممثلي الجمعيات الاهلية وسط فرحة عارمة من الحاضرين لما كان له مردود فى نفوس أبطالنا ذوى الهمم وأسرهم.
 
وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز دمياط الجديدة، توفير كافة أوجه الدعم  والرعاية لأبنائنا ذوى الهمم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لوحدة الشعب فى نسيج واحد لتحيا مصر وطنا وقائدا وشعب.
 
يأتي ذلك فى اطار الجهود المبذولة لرسم الفرحة والسعادة على قلوب أبطالنا ذوى الهمم تحت رعاية المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.






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