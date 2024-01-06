حصاد 2023.. الدقهلية أكبر المحافظات فى خدمات الغسيل الكلوى بإجمالى 1050 ماكينة

الدقهلية - محمد الحبشي

يشهد القطاع الطبي في محافظة الدقهلية ، تطويرا ملحوظا خلال الفترة السابقة، حيث تم تطوير جميع القطاعات الطبية وجميع المستشفيات والاستقبال وإنشاء عدد من الوحدات الصحية ودعم بأجهزة طبية حديثة لخدمة المواطنين داخل المحافظة.

وصرح الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلي بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال تواجده علي مدار 9 سنوات، قامت الدولة المصرية بدعم كبير للقطاع الطبي وتحديدا في قطاع الكلي المسئول عنه، حيث تم هدم وبناء جميع الوحدات القديمة علي مستوي المحافظة، اضافة الي دخول وحدات جديدة للخدمة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية وفق أعلي المعايير العالمية

وأكمل البيلي وصل التطوير وادخال الوحدات الجديدة أن تكون محافظة الدقهلية، الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية، من حيث عدد الوحدات التي وصلت الي 30 وحدة كلي، أو من حيث عدد الأجهزة التي وصلت الي 1050 ماكينة غسيل كلوي علي مستوي المحافظة، تستقبل وتخدم 2950 مريض غسيل كلوي علي مستوي المحافظة

وعن انجازات ادارة الكلي خلال العام المنقضي 2023 قال الدكتور أحمد البيلي، أنه تم

- اجراء عدد 450 الف جلسة غسيل كلوي لعدد 2950 مريض كلي

- توفير عدد 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة تم استغلال 80 ماكينة منهم لاحلال وتجديد الماكينات القديمة وعدد 41 ماكينة توسعات

- توفير عدد 4 محطات معالجة مياة جديدة لوحدات شربين، منية النصر، ميت سلسيل، السنبلاوين

- تطوير وتوسعة وحدات الكلي بالسنبلاوين، ميت سلسيل، واتميدة، المنزلة، احمدية ابوالفتوح

- افتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلي بمستشفي المنزلة

- انشاء وحدة غسيل كلوي للاطفال بمستشفي منية النصر المركزي

- توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر

- توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين و تمي الامديد والجمالية

- توفير خدمة فصل البلازما بمستشفي شربين المركزي

- التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة

- تجهيز عدد 8 عيادات كلي للكشف المبكر وعلاج امراض الكلي في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الامراض المزمنة

- تنظيم مؤتمر دولي للكلي معتمد من الجمعية العالمية لامراض الكلي باسم وحدات الكلي بالدقهلية

- تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلي من اطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة واداريين وذلك بالتعاون مع ادارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و الجمعية العالمية لامراض الكلي.