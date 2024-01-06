حصاد الأقصر 2023.. تعرف على الإنجازات والمشروعات فى قرى مركز ومدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، حصاد إنجازات ونجاحات مدينة الزينية فى عام 2023 الماضي، ففي قطاع الطرق تم فتح طريق الستين الرابط بين قرية الزينية بحري ومدينة الزينية ،وبين الطريق الجانبية للسكة الحديد الشرقي على مسافة 3 كيلو متر وتأهيله ورصفه ، وإعادة رصف الطريق الجانبية للسكة الحديد على مسافة ٣ك من بعد مزلقان بدران في اتجاه الزينية، وفتح طريق السوق القديم وجاري استكماله ليربط بين محور اللواء سمير فرج (محور الشمال) حتى مدخل طريق نصر الله بمسافة 2 كيلو متر، وتسوية وفتح طريق الشعراوي بالمدامود بحرى الرابط طريق طيبة بقرية المدامود بحرى ونجوعها على مسافة 2.5 كيلو متر، وجاري فتح طريق ترعة الكرنك الشرقية الذي يربط بين محور اللواء سمير فرج وحتى كوبري العطيات بمسافة 3 كيلو متر.

وشملت إنجازات مدينة الزينية تمهيد طريق الصعايده وحتى الإسعاف الذي يربط بين طريق مصر أسوان الزراعي حتي قرية الصعايدة بطول 1.5 كيلو متر، وإعادة رصف طريق ترعة بالأقصر من ميدان الصيادين وحتى مرشح مياه الشرب الزينية قبلي، وإعادة رصف طريق نصر الله العشى من محور اللواء سمير فرج حتى مدخل الزينية بحري على مسافة ٣ كيلو متر، وإنشاء كوبري العشي ،وكوبري نصر الله، وكوبري قرية الصعايدة، وكوبري العطيات بالمدامود.

أما فى قطاع الكهرباء فقد تمت إنارة الطريق الجانبية للسكة الحديد وتركيب عدد 3 محولات واستكمال أعمدة الإنارة والكشافات لتأمين مرور المواطنين على الطرق، وإنارة طريق الستين وتركيب كشافات وعدد 1 محول، وإحلال وتجديد المحولات المعلقة بمحولات أرضية، وفي قطاع الصحة تم إحلال وتجديد مستشفى الزينية قبلي والعشي (التكاملي) وضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وإحلال وتجديد وحدة ابو طربوش وضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى مجال عمل منظومة التعليم تم إنشاء مدرسة الوحدة الزينية قبلي بتكلفة 13 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال صيانة لعدد 3 مدارس هى ( العشى الإعدادية، العشى الثانوية، جاد الكريم) بإجمالى تكلفة 6 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال توسع لمدرسة الشهيد أحمد سعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي الزينية المتضمن عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم أقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و200 ألف جنيه ، و المشروع عبارة عن إنشاء محطة مدمجة بالصعايدة، ومحطات الرفع بنسب تنفيذ على النحو الآتى: 90 % للزينية قبلي، و85 % مدامود قبلي، و81 % مدامود العجوز، و85 % للزينية بحري، و90 % الصعايدة، و91% العشي، و100% المدامود بحري.

أما في قطاع التموين فقد تم افتتاح المركز التكنولوجي للتموين لخدمة المواطنين بتكلفة مليون و200 ألف جنيهاً، وبمجال توفير فرص العمل تم اختيار مناطق بالقرى غير مستغلة لفتح سويقات أسبوعية الأربعاء والخميس بقري (العشي - المدامود بحرى )، وفى أراضي أملاك الدولة تمت إزالة واسترداد أراضى أملاك دولة بالمساحات التالية:- (فدان زراعي و 6090 متر مربع سكني - تحرير عقود تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة وتحرير 198 عقد ابتدائى و 4 عقود نهائية).

وبالنسبة للمشروعات القومية بمدينة الزينية فقد تم تنفيذ أعمال تسليم موقع محطة القطار الكهربائي السريع ( الخط الأزرق ) 6 أكتوبر أبو سمبل بنطاق قرية المدامود مركز الزينية للشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك SIAC والمفوضة بالتنفيذ للمحطة، وتنفيذ قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والمعطلة منذ العام 2008 لإنشاء محور اللواء سمير فرج وتم التسليم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجارى تحديد موعد الإفتتاح، وجارى الإنتهاء من ميدان المطار بقطر 47 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه تقريبا جهود مجتمع مدني لافتتاحه مع محور اللواء سمير فرج، وتم تطوير حملة المدينة ورفع كفاءة جميع السيارات والمعدات بنسبة الصلاحية 100 % باصطفاف المعدات بمشروع الأزمات والكوارث 2023 ولجنة مرور رئاسة الجمهورية مشروع ( صقر 25)، وقامت بوابة الشكاوي بالمركز ببحث 452 شكوى جماعية تم حسمها و 909 فردية تم حسمها، حيث بلغت إجمالي الشكاوى الواردة غير الشكاوى الواردة من بوابة مجلس الوزراء 1361 تم حسمها جميعاً.